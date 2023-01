FCK verlängert Vertrag mit Abwehrspieler Tomiak

Kaiserslautern: Überraschung in Laden: Vater entlarvt Sohn als Einbrecher

Am Ende eines versuchten Handyverkaufs hat für einen Mann aus Kaiserslautern die Erkenntnis gestanden, dass sein Sohn einen Einbruch begangen hat. Der Vater war am Donnerstag in einen Elektronikladen gekommen, um das Smartphone zu veräußern, wie die Polizei in Kaiserslautern am Freitag mitteilte. Dabei fiel dem Ladeninhaber auf, dass ihm das angebotene Handy vor einiger Zeit bei einem Einbruch geklaut worden war. Er sprach den Vater an, der wiederum berichtete, das Telefon zuvor mit seinem Sohn gegen einen Roller getauscht zu haben. Der Filius hatte den Angaben zufolge behauptet, das Handy von einem Kumpel bekommen zu haben, damit aber nicht zurechtgekommen zu sein.