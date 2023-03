«Fachkompetenz pur»: Lieberknecht lobt Schuster

Kreis Südwestpfalz: 60-jähriger Arbeiter in Baugrube verschüttet

Ein Arbeiter ist in einer Baugrube in Waldfischbach-Burgalben (Landkreis Südwestpfalz) durch nachrutschende Erde verschüttet und schwer verletzt worden. Der 60-Jährige wurde am Freitag von der Feuerwehr und dem Rettungsdienst in der vier Meter tiefen Grube erstversorgt, wie die Polizei am Abend mitteilte. Anschließend wurde der schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzte Mann mit Hilfe einer Drehleiter aus der Baugrube im Pirminiusring gerettet und per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.