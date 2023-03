Köln: Mann lebensgefährlich verletzt: Mordkommission ermittelt

Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung in Köln mit einem lebensgefährlich verletzten Mann ermittelt eine Mordkommission. In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus war ein 42 Jahre alter Mann mit lebensbedrohlichen Stichverletzungen gefunden und der tatverdächtige Wohnungsbesitzer noch am Tatort festgenommen worden, wie Staatsanwaltschaft und Polizei Köln am Freitag mitteilten. Aktuell prüfe man die Vorführung des 37-jährigen Verdächtigen vor einen Haftrichter, der 42-Jährige werde nach dem Vorfall am Donnerstag intensivmedizinisch betreut.