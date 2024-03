SPD über Bauministerin Scharrenbach: «Zum Fremdschämen»

Mindestabstands bei Windrädern: Landtag stimmt für Wegfall

Der nordrhein-westfälische Landtag hat am Mittwoch in zweiter Lesung für den Wegfall des pauschalen 1000-Meter-Mindestabstands von Windenergieanlagen zu Wohnsiedlungen gestimmt. Endgültig beschlossen wird das entsprechende Gesetz allerdings erst in einer am Freitag geplanten dritten Lesung. Die zusätzliche Abstimmung hatte die AfD-Fraktion durchgesetzt. In der Regel werden Gesetze im NRW-Landtag in zwei Lesungen verabschiedet.