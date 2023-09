Studenten wohnen in Bonn besonders teuer

Neu vermietete WG-Zimmer oder Wohnungen für Studentinnen und Studenten werden einer Studie zufolge immer teurer. Die sogenannten Angebotsmieten sind innerhalb eines Jahres um 6,2 Prozent gestiegen, wie aus dem Studentenwohnreport 2023 des Finanzdienstleisters MLP und dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hervorgeht, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Dafür wurden die Mieten für Wohnungen in 38 deutschen Hochschulstädten analysiert, die im zweiten Quartal auf großen Immobilienportalen und in Zeitungen inseriert wurden.

Die Mietpreise haben demnach das zweite Jahr in Folge in allen 38 Städten zugelegt. Nordrhein-westfälischer Spitzenreiter war Bonn mit einer Steigerung von 5,2 Prozent, vor Düsseldorf (5,1) und Köln (4,9).

Zur besseren Vergleichbarkeit wurden in dem Report Preise für eine 30 Quadratmeter große Musterwohnung in Hochschulnähe und für ein 20 Quadratmeter großes Muster-WG-Zimmer kalkuliert. Studentische Neumieter müssen in NRW demnach am meisten in Bonn hinblättern: 598 Euro für die kleine Musterwohnung. In Düsseldorf kostet sie 517 und in Köln 515 Euro. Am günstigsten ist sie in Bielefeld mit 387 Euro.

Ähnlich sieht es bei den WG-Zimmern aus: In Bonn werden für ein Muster-WG-Zimmer mit 20 Quadratmetern 457 Euro fällig, in Düsseldorf 382 und in Köln 363. Am günstigsten kommt man hier in Bielefeld und Bochum mit 294 Euro weg.