DWD-Vorhersage: Wechselhaftes und windiges Wetter zum Wochenbeginn

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland starten in die neue Woche mit wechselhaftem und teils windigem Wetter. Montagfrüh nimmt der Wind bereits zu und es kommt zunächst in Gipfellagen zu ersten Böen um die 55 Kilometer pro Stunde, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte. Im weiteren Tagesverlauf kommt es vor allem in exponierten Lagen zu starken bis stürmischen Böen zwischen 50 und 65 Kilometer pro Stunde, bevor der Wind am Nachmittag wieder nachlässt. Ansonsten wird der Montag heiter bis wolkig und niederschlagsfrei bei Höchsttemperaturen bis zu 15 Grad.