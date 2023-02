Home

Wetter: Weiberfastnacht mild und nur bisschen nass

In der Karnevalshochburg Köln bleibt es zur Weiberfastnacht an diesem Donnerstag über den Mittag - bis auf wenige Tropfen - zunächst trocken. Das sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen am Donnerstag vorher. Erst am Abend sei mit mehr Regen zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen acht und elf Grad.

Auch in der Nacht wird es zeitweise nass, bei Tiefstwerten zwischen acht und fünf Grad. Am Freitag ist es dann in Köln wie auch in ganz Nordrhein-Westfalen bewölkt und gegen Abend regnerisch. Die Temperaturen steigen auf zwölf bis 14 Grad. Dazu kommen verbreitet starke und vereinzelt stürmische Böen.

