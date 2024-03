T-Shirt-Wetter in NRW: Mittwoch bis zu 19 Grad

Immer milder wird es in den kommenden Tagen in NRW. Doch nachts bleibt es frisch. Und regnen kann es auch.

Der Frühling zeigt in der neuen Woche in Nordrhein-Westfalen sein mildes Gesicht: Am Mittwoch erwarten die Experten des Deutschen Wetterdienstes bis zu 19 Grad. Selbst in hohen Lagen können dann bis zu 12 Grad erreicht werden. Doch aufgepasst: Nachts kühlt es noch deutlich ab. Am Dienstag- und Mittwochmorgen ist in den Morgenstunden im Bergland auch noch Bodenfrost möglich.

Am Montag sollten die Menschen in NRW noch einen Regenschirm zur Hand haben: Schauer sind möglich, auch Gewitter bei bis zu 15 Grad. Dienstag und Mittwoch bleibt es wolkig mit Aufheiterungen, Regen ist weiterhin nicht ausgeschlossen. Am Dienstag werden bis zu 17 Grad erreicht, am Mittwoch dann noch mehr. Abends und in der Nacht bleibt es in der kommenden Woche im Tiefland noch frisch bei um die sechs Grad. «Zum Ende der Woche wird es dann tendenziell wieder nasser und kälter», sagte ein Meteorologe des DWD am Sonntag in Essen.