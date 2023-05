Starkregen und Gewitter in Nordrhein-Westfalen

Aufräumarbeiten nach Sprengung der Rahmede-Brücke im Gang

Einen Tag nach der Sprengung der Talbrücke Rahmede an der Autobahn 45 in Lüdenscheid am Sonntag sind die Aufräumarbeit bereits in Gang gekommen. Es müssten 17.000 Tonnen Bauschutt der Brücke sowie tonnenweise Reste der zehn Brückenpfeiler abtransportiert werden, schilderte eine Sprecherin der Westfalen-Niederlassung der Autobahn GmbH am Montag. Zudem seien die gut 100.000 Kubikmeter Erdmassen wieder wegzuschaffen, die in Tausenden Lkw-Ladungen eigens für ein gewaltiges Fallbett herbeigeschafft worden waren.