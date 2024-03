Grau und teils nass zum Wochenende in NRW

Ein grauer Himmel und gelegentlich ein paar Regentropfen: Die Wetteraussichten für Nordrhein-Westfalen sind trüb. Trost bieten die milden Temperaturen.

Ein überwiegend grauer Himmel erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen zum Wochenende hin. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, zieht im Nordwesten schon am Donnerstag starke Bewölkung auf, teils kommt etwas Regen dazu. Ansonsten bleibe es überwiegend heiter bis wolkig und trocken bei höchstens 10 bis 14 Grad, bevor nachts in den meisten Teilen des Bundeslandes zunehmend Wolken aufziehen.

Ähnlich grau soll es am Freitag weitergehen: Bei höchstens 9 bis 13 Grad bleibt der Himmel laut DWD wechselnd und teils stark bewölkt. Gebietsweise könne es nass werden. Im Westen lockern sich die Wolken demnach im Westen auf, ziehen in der Nacht aber wieder zu.

Das Wochenende startet laut DWD wechselnd bis stark bewölkt. Etwas Regen gibt es demnach am Samstag von der Eifel bis zum Niederrhein. Für die Nacht zum Sonntag erwarten die Meteorologen im Westen schauerartigen Regen. Auch am Sonntag fallen dort ein paar Tropfen vom Himmel. Im Osten bleibe es dagegen trocken. Trost bieten die Temperaturen: Bei 11 bis 15 Grad am Samstag und 12 bis 15 Grad am Sonntag wird es mild, so die Prognose.