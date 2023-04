Spielzeugsoldaten sorgen für Polizeieinsatz im Zug

Digitalisierung: E-Akte für Zivilsachen jetzt an allen Gerichten in NRW

Alle 151 Amts-, Land- und Oberlandesgerichte in Nordrhein-Westfalen arbeiten jetzt in Zivilsachen mit der elektronischen Akte. Als letztes Gericht sei das Amtsgericht Bottrop dazugekommen, teilte das NRW-Justizministerium am Mittwoch mit. Alle Gerichte der sogenannten ordentlichen Gerichtsbarkeit in NRW führten damit in Zivilsachen in mindestens einem Fachbereich ihre Akten elektronisch. Weit vor Ablauf der Frist bis 1. Januar 2026 sei «ein weiterer Meilenstein» bei der Einführung der E-Akte erreicht worden.