Sieben Verletzte nach Auffahrunfall auf A1

Versöhnungskirche: Kirche in Bochum brennt: 90 Feuerwehrleute im Einsatz

Wegen eines Brandes in der evangelischen Versöhnungskirche in Bochum rückte die Feuerwehr am Freitagabend zu einem Großeinsatz aus. Insgesamt waren bei den fünfstündigen, schwierigen Löscharbeiten an der denkmalgeschützten Kirche im Stadtteil Hordel laut einer Mitteilung 90 Kräfte der Berufsfeuerwehr und freiwilliger Feuerwehren im Einsatz. Menschen waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der Kirche. Die Versöhnungskirche steht laut eines «WAZ»-Berichtes seit 15 Jahren leer und wurde 2013 entwidmet.