Hauptreisetag vor Weihnachten: Keine Probleme an Flughäfen

Am ersten Tag der Weihnachtsferien ist es auf den Straßen und an den großen Flughäfen in Nordrhein-Westfalen «ausgesprochen ruhig» geblieben. Wie ein Sprecher des Düsseldorfer Flughafens mitteilte, gab es in den Morgenstunden zwar etwas mehr Andrang als sonst, aber keine längeren Schlangen an den Schaltern.

Eine Passagiermaschine startet von einem Flughafen. © Julia Cebella/dpa/Symbolbild

Auch in Köln kam es nach Angaben eines Sprechers nicht zu nennenswerten Wartezeiten der Passagiere. Der Start in die Weihnachtsferien sei allerdings auch nicht vergleichbar mit dem Aufkommen in den Sommer- oder Herbstferien. Damals hatten sich in Köln und Düsseldorf teils mehrere Hundert Meter lange Schlangen vor den Sicherheitskontrollen gebildet. Am Flughafen Düsseldorf seien allein in den Herbstferien etwas mehr als eine Millionen Menschen verreist, in den Sommerferien waren es sogar drei Millionen gewesen. Für die Winterferien wird den Angaben zufolge mit etwa 615.000 Reisenden gerechnet.

