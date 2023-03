Bahn saniert Ende März Strecke zwischen Münster und Dortmund

Tarifkonflikt: Warnstreiks in Nordrhein-Westfalen gehen weiter

Auch am Donnerstag gehen die Warnstreiks im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes in Nordrhein-Westfalen weiter. Der öffentliche Nahverkehr in Dortmund steht seit dem Morgen still. Die rund 2100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom DSW21 hätten die Arbeit zum Dienstbeginn um 4 Uhr niedergelegt, sagte Frank Fligge, Pressesprecher des DSW21, am Morgen. Alle Busse und Bahnen seien im Depot geblieben. Der Streik dauere bis Dienstende um kurz nach Mitternacht. Am Freitag rechne er daher mit keinen weiteren Einschränkungen im Dortmunder Nahverkehr, erklärte Fligge.