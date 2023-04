Tarifrunde für NRW-Einzelhandel beginnt

In den am Montag beginnenden Tarifverhandlungen im nordrhein-westfälischen Einzelhandel fordert die Gewerkschaft Verdi ein Angebot. «Ich erwarte von den Arbeitgebern, dass sie mit einem Angebot zum ersten Verhandlungstag erscheinen, welches den steigenden Kosten entgegenwirkt», sagte die Verdi-Verhandlungsführerin Silke Zimmer am Freitag laut Mitteilung.

Verdi geht mit der Forderung nach 2,50 Euro je Stunde mehr Gehalt in die Tarifrunde. Auszubildende sollen 250 Euro mehr im Monat bekommen. Die Laufzeit der Tarifverträge soll nach den Vorstellungen der Gewerkschaft ein Jahr betragen. Darüber hinaus will Verdi gemeinsam beantragen, die Tarifverträge als allgemeinverbindlich erklären zu lassen. Die 2,50 Euro entsprechen nach Angaben der Arbeitgeber einer Erhöhung um bis zu 15 Prozent. Der Handelsverband NRW hatte die Forderungen nach Bekanntgabe im März bereits als nicht erfüllbar zurückgewiesen.

Tarifverträge werden im Einzelhandel traditionell in den Ländern ausgehandelt. In Baden-Württemberg starteten die Verhandlungen bereits am 13. April. Die Arbeitgeber boten dort in der ersten Runde eine Tarifsteigerung in zwei Schritten um insgesamt fünf Prozent bei einer Laufzeit von zwei Jahren an. Hinzu kommen sollen zwei Einmalzahlungen von zusammen 1000 Euro.

Laut Verdi geht es in den Tarifverhandlungen in NRW um Löhne und Gehälter für rund 517.000 sozialversicherungspflichtig und rund 197.000 geringfügig Beschäftigte im Einzelhandel des bevölkerungsreichsten Bundeslandes. Verhandelt wird zum Auftakt in Düsseldorf. Der laufende Tarifvertrag endet am 30. April. Auch in Hessen wird am Montag zum ersten Mal verhandelt.