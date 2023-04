Baby fast totgeschüttelt - Fünfeinhalb Jahre Jugendhaft

Soziales: Warnstreiks bei Bahn und Flughäfen

Am Freitag fallen zwei Warnstreiks im Verkehrsbereich zusammen. Für die Menschen in NRW gehören die aber längst zur Routine. Zu einem Chaos führt der Arbeitskampf nicht - weder an den Bahnhöfen, noch auf Autobahnen oder an den Flughäfen.