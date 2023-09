A2 Richtung Hannover stark überflutet: Stundenlang gesperrt

Münsterland und Ostwestfalen: DWD warnt vor Unwettern

Nach den sonnigen und warmen Spätsommertagen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag vor schweren Unwettern in Teilen Nordrhein-Westfalens. Vor allem vom südlichen Münsterland bis nach Bielefeld und Herford drohten schwere Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel, warnte der DWD. Besonders hoch sei die Gefahr zunächst am Dienstagmittag. Danach werde sich die Wetterlage etwas beruhigen, bevor am späten Nachmittag und Abend von Südwesten erneut Gewitter und starke Regenfälle ins Land zögen.