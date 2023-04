Krankenhausbetten für Ukraine: «Verschrotten Sie nichts!»

Der russische Krieg in der Ukraine ist für viele inzwischen Alltag geworden. Nicht aber für die guten Geister vom Blau-Gelben Kreuz, die aus ihrer Kölner Zentrale unermüdlich Hilfe für die leidenden Menschen dort organisieren: vom Klinikbett bis zum Stromgenerator.

Der größte nordrhein-westfälische Verein für die Ukraine-Hilfe, das Blau-Gelbe Kreuz (BGK), bittet dringend um medizinische Unterstützung. «Verschrotten Sie nichts», appellierte die Vereinsvorsitzende Linda Mai am Montag bei der Vorstellung der Jahresbilanz in Düsseldorf an die Krankenhäuser. Für kriegsverletzte Patienten in der Ukraine seien auch ausgemusterte Betten noch von großem Wert.

«So viele liegen auf dem Boden», schilderte Mai eindringlich die Situation vor Ort. Auch Matratzen oder medizinische Geräte, die die TÜV-Prüfung nicht mehr bestanden hätten, seien dort noch nützlich. Das Blau-Gelbe Kreuz sammle gerade 200 Krankenhausbetten in NRW-Krankenhäusern ein, die per Lkw in die Ukraine gebracht würden.

Im vergangenen Jahr hat der in Köln ansässige Verein nach eigenen Angaben 10,7 Millionen Euro an Spenden eingeworben. Damit seien unter anderem Baby-Boxen als Start-Ausrüstung für Mütter und ihre Neugeborenen angeschafft worden sowie Medizin-Pakete für Krankenhäuser, berichtete Mai.

Jeder einzelne der außerdem seit Kriegsbeginn gekauften 1300 Rettungsrucksäcke könne vor Ort jeweils fünf Menschenleben retten, wenn Notfallhelfer draußen unterwegs seien. «Am häufigsten verbluten Menschen, am zweithäufigsten ersticken sie», berichtete Mai über die Kriegstoten. Der Rucksack enthalte die nötige Ausrüstung, um akut zu helfen.

Einen großen Unterschied hätten auch die insgesamt mehr als 3000 Stromgeneratoren gemacht, die bislang etwa an Kindergärten, Schulen, «Wärmepunkte» oder Bunker in der Ukraine geliefert werden konnten. Wenn Kinder in kalte, feuchte Keller ohne Strom steigen müssten, erhöhe das ihre Angst, schilderte Mai ihre Beobachtungen vor Ort. «Strom heißt Hoffnung, Wärme und Licht, und im Krankenhaus heißt es auch Überleben.» Die Hilfe aus Deutschland werde sehr geschätzt: «Die ukrainischen Kinder wissen ganz genau, woher die Bomben kommen und die Menschen in der Ukraine wissen genau, woher die Hilfe kommt.»

NRW werde die Ukraine weiterhin bei der akuten Nothilfe, beim Wiederaufbau und auf vielfältige Weise bei der Rückkehr zur Normalität unterstützen, versicherte NRW-Europaminister Nathanael Liminski (CDU). Seinen Angaben zufolge war er bei seinem zweitägigen Besuch in der vergangenen Woche der erste deutsche Landesminister, der seit Beginn des russischen Angriffskrieges in die Ukraine gereist ist. Liminski, der auch Staatskanzleichef in NRW ist, war auf Einladung der neuen NRW-Partnerregion Dnipropetrowsk und der Regierung dort.

Bei der Erhöhung der finanziellen Unterstützung für das kriegsgebeutelte Land sieht Liminski zuerst den Bund in der Pflicht. Entscheidend seien aber auch ganz andere Hilfen, etwa die geplante Kooperation von Finanzhochschulen aus NRW und der Ukraine, sagte er. «Das ist wichtig, um eine glaubwürdige, schlagkräftige Finanzverwaltung zu haben.» Viel Wissen und Unterstützung könne auch über die inzwischen 30 Partnerschaften zwischen Kommunen in der Ukraine und NRW übertragen werden.