Zug fährt bei Köln in Menschengruppe - Zwei Tote

Alonso: «Für immer an diesen Mai erinnern»

Xabi Alonso will im Endspurt seiner ersten Saison in der Fußball-Bundesliga Geschichte schreiben. «Wir wollen, dass wir uns für immer an diesen Mai erinnern», sagte der Trainer von Bayer 04 Leverkusen am Donnerstag: «Und beim Derby fangen wir damit an.» Am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) empfängt die Werkself den Nachbarn 1. FC Köln, sechs Tage später steigt das Halbfinal-Hinspiel der Europa League bei der AS Rom.