Fahrer ohne Führerschein verursacht tödlichen Auffahrunfall

Ein 46-jähriger Autofahrer ohne Führerschein hat auf der Autobahn 44 bei Meerbusch einen tödlichen Auffahrunfall verursacht. Weil er zudem augenscheinlich alkoholisiert gewesen sei, sei ihm danach eine Blutprobe entnommen worden, so die Polizei am Mittwoch. Sein Führerschein sei dem Mann bereits vor drei Jahren aufgrund von Trunkenheit im Verkehr beschlagnahmt worden.

Am späten Dienstagabend sei der 46-Jährige in Richtung Düsseldorf mit seinem Wagen auf das Auto eines 33-Jährigen aufgefahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Beide Fahrzeuge schleuderten gegen die Leitplanke. Der 33-Jährige aus Düsseldorf wurde in seinem Auto eingeklemmt und starb noch am Unfallort.

Der 46-Jährige kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Warum er auf den Wagen vor ihm auffuhr, war noch unklar. Die A44 in Richtung Düsseldorf blieb bis in den Morgen gesperrt.