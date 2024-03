Zwei Verkehrsunfälle in Bergheim: Ein Mann stirbt

Zwei Verkehrsunfälle in Bergheim überschatten das Wochenende. Bei einem der Unfälle verunglückt der 23-jährige Fahrer aus Köln tödlich.

Bei einem Verkehrsunfall in Bergheim (Rhein-Erft-Kreis) ist ein 23-jähriger Mann aus Köln mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und gestorben. Er war am Samstagmorgen auf der L91 in Richtung Bergheim-Oberaußem unterwegs, als er nach rechts von der Straße abkam, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Zusammenstoß fing das Auto demnach Feuer. Ersthelfer befreiten den Mann aus seinem Auto, doch er starb trotz Reanimationsversuchen, wie es hieß. Einer der Ersthelfer wurde zudem bei der Rettung des Mannes leicht verletzt, musste laut Feuerwehr aber nicht ins Krankenhaus. Warum das Auto von der Straße abkam, sei noch unklar. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Bei einem weiteren Verkehrsunfall am Wochenende in Bergheim wurden zwei Menschen schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, fuhren der 18-jährige Fahrer und seine 19-jährige Beifahrerin am Samstagabend auf der L93 in Richtung Büsdorf. Der Fahrer gab selbst an, dass er einem Tier auf der Fahrbahn ausweichen wollte und die Kontrolle über das Auto verlor. Er kam von der Fahrbahn ab und prallte im angrenzenden Grünbereich auf einen Baum. Beide wurden schwer verletzt. Der Fahrer konnte das Auto selbstständig verlassen. Die Beifahrerin war eingeklemmt und wurde von der Feuerwehr befreit. Da der 18-Jährige ohne Fahrerlaubnis fuhr, wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.