Aránguiz verlässt Bayer im Sommer: Wechsel nach Brasilien

Kreis Mettmann: Zwei Millionen Liter Gülle bis in Baldeneysee ausgelaufen

Aus einem defekten Tank eines landwirtschaftlichen Betriebes in Velbert sind rund zwei Millionen Liter Gülle ausgelaufen. Ein Großteil davon sei in den Hardenberger Bach und dann weiter über den Deilbach bis in den Essener Baldeneysee geflossen, sagte die Sprecherin des Kreises Mettmann, Daniela Hitzemann, am Dienstag auf Anfrage.