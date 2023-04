«Immer mein Traum»: Saarbrücker Spieler holen Europapokal

Ermittlungen: Nach Explosion in Eschweiler zweiter Verdächtiger in U-Haft

Nach der Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus im Zentrum von Eschweiler bei Aachen sitzt ein zweiter Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Der 56-Jährige sei der Vater des bereits in Untersuchungshaft befindlichen 21 Jahre alten Tatverdächtigen, teilte die Staatsanwaltschaft Aachen am Dienstag mit. Er sei am Sonntag, drei Tage nach der Explosion mit 15 Verletzten, festgenommen worden. Die Deutsche Presse-Agentur hatte am Montag aus Sicherheitskreisen erfahren, dass das Motiv Versicherungsbetrug gewesen sein soll.