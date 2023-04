Wer verkauft das meiste Bier? Bayern vor NRW

Getränke: Weniger Bier aus Thüringen exportiert

Der Bierabsatz in Thüringen ist im vergangenen Jahr auch in Folge von weniger Exporten gesunken. Insgesamt wurden von den Thüringer Brauereien und Bierlagern 2,9 Millionen Hektoliter Gerstensaft verkauft, wie das Statistische Landesamt am Montag in Erfurt mitteilte. Das waren 40 000 Hektoliter oder 1,4 Prozent weniger als 2021. Damit setzte sich der seit Jahren anhaltende Rückgang beim Bierabsatz fort.