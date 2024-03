Steigende Fluggastzahlen in NRW noch unter Vor-Corona-Level

An den Flughäfen hatte die Corona-Pandemie desaströse wirtschaftliche Auswirkungen. Zwar zieht die Nachfrage wieder kräftig an, an die früheren Erfolgszahlen kann sie aber bis jetzt nicht anknüpfen.

Die Passagierzahlen an den sechs Hauptverkehrsflughäfen Nordrhein-Westfalens steigen, sind aber noch deutlich unter dem Niveau vor der Corona-Pandemie. Im vergangenen Januar flogen insgesamt fast 890.000 Passagiere von den Airports Düsseldorf, Köln/Bonn, Dortmund, Münster/Osnabrück, Paderborn/Lippstadt und Niederrhein/Weeze ab.

Das waren zwar rund zwölf Prozent mehr als ein Jahr zuvor, allerdings noch gut 30 Prozent weniger als vor fünf Jahren (Januar 2019: 1,3 Millionen), wie das Statistische Landesamt am Montag in Düsseldorf berichtete. Die Corona-Pandemie hatte die Zahl der Flugreisen in den Jahren 2020 bis 2022 drastisch sinken lassen.

Im vergangenen Januar flogen rund 789.000 der Fluggäste, die von den Hauptverkehrsflughäfen in NRW gestartet waren, ins Ausland. Das waren laut IT.NRW fast zwölf Prozent mehr als ein Jahr zuvor, aber gut 18 Prozent weniger als vor fünf Jahren. Das Passagieraufkommen bei Inlandsflügen lag mit 100.000 Passagieren um rund 14 Prozent über dem Ergebnis vom Januar 2023, aber um 67,5 Prozent unter dem vom Januar 2019.

Unter den NRW-Flughäfen war der Anstieg der Passagiere im Vergleich zum Vorjahreswert am höchsten in Paderborn/Lippstadt (+94,0 Prozent), gefolgt von Niederrhein/Weeze (+62,8 Prozent) und Münster/Osnabrück (+41,2 Prozent). 15,2 Prozent aller gewerblich in Deutschland beförderten Passagiere starteten im Januar dieses Jahres von einem der großen Flughäfen in NRW.