Staatsanwaltschaft: Nachbarn lebensgefährlich attackiert: U-Haft

Ein Mann soll seinen Nachbarn in Paderborn in dessen Wohung lebensgefährlich attackiert haben. Der 44-jährige Tatverdächtige kam wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Paderborn am Montag mitteilten. In der Nacht zu Samstag habe der Mann im benachbarten Mehrparteienhaus bei dem Bekannten angeklopft, um nach einer Zigarette zu fragen. In der Wohnung des 47-Jährigen soll er dann aber unvermittelt mit einem spitzen Schlaggegenstand auf den Kopf seines Opfers eingeschlagen haben. Der Nachbar erlitt einen Schädelbruch.

Eine Hand hält Handschellen vor einen Streifenwagen der Polizei. © David Inderlied/dpa/Illustration

Eine Hausbewohnerin hörte lautes Geschrei, konnte durch die angelehnte Tür in die Wohnung des Opfers gelangen und entriss dem Tatverdächtigen den Gegenstand. Sie leistete dem 47-Jährigen erste Hilfe, später konnte er nach zunächst akuter Lebensgefahr stabilisiert werden. Neben mehreren Notrufen meldete sich auch der mutmaßliche Angreifer bei der Polizei und räumte die Tat ein. Am Samstag wurde gegen den Deutschen Haftbefehl erlassen. Das Tatmotiv war zunächst unklar.

