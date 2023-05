NRW-Sport verzeichnet Mitgliederzuwachs nach Corona

LSB Thüringen erstmals mit Ethik-Kommission

Der Landessportbund Thüringen hat auf seiner Mitgliederversammlung in Bad Blankenburg erstmals eine unabhängige Ethik-Kommission berufen. Vorsitzender des Gremiums ist Hubertus Gersdorf, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Medienrecht an der Universität Leipzig. Mit der ehemaligen Weltklasse-Hochspringerin Ariane Friedrich-Lange ist auch eine bekannte Persönlichkeit des Sports in der Kommission vertreten. Weitere Mitglieder sind Kathrin Nordhaus (Interventionsstelle für Opfer von häuslicher Gewalt Gera) sowie Dr. Sigurd Hanke (Chefarzt/ehemaliger Schwimmer). Die Kommission wird in den nächsten Wochen ihre Arbeit aufnehmen, das LSB-Präsidium und den Vorstand beraten sowie das Einhalten von Regeln und transparentem Wettbewerb überprüfen und beurteilen.