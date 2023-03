Virkus: «Ich freue mich aufs Wiedersehen mit Max Eberl»

Bundesliga: Keine Sonderkontrollen wegen Eberl-Plakaten in Leipzig

Trotz der jüngsten Anfeindungen gegen Sportchef Max Eberl wird RB Leipzig im Spiel gegen dessen Ex-Club Borussia Mönchengladbach keine gesonderten Kontrollen am Einlass durchführen. Die Bundesliga-Begegnung am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist nach Club-Angaben «unter Beobachtung» in der sogenannten Kategorie «Gelb» eingestuft und damit so wie die zurückliegenden Heimspiele gegen Gladbach. Entsprechend der Einstufung passt der Club bei jedem Heimspiel Dinge wie Personalaufwand und Taschenkontrollen an.