Kehl glaubt weiter an Titelchance für den BVB

Köln: Passanten nachts aus Auto mit Luftdruckpistolen beschossen

Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag in Köln ein Auto gestoppt, aus dem heraus mit Luftdruckpistolen auf Passanten geschossen wurde. Kurz vor Mitternacht sei aus dem Bereich des Grüngürtels die erste Meldung eines Fußgängers eingegangen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es folgten zwei weitere Notrufe von Passanten, die mit Gel-Kügelchen beschossen worden waren. Alle Anrufer gaben eine identische Beschreibung an. Der gesuchte Wagen wurde von der Polizei schließlich in Zentrumsnähe gestoppt. In dem Mietwagen waren vier junge Männer im Alter von 17, 18 und 19 Jahren unterwegs. Bei ihnen wurden zwei Luftdruckpistolen sichergestellt.