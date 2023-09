Energie: Landtag will erneut nur bis auf 19 Grad heizen

Schwimmbäder in Hannover werden wieder wärmer

In der Energiekrise haben viele Schwimmbäder in Niedersachsen die Wassertemperatur gesenkt - jetzt soll das Wasser in den städtischen Bädern in Hannover wärmer werden. Das gelte von der kommenden Woche an, teilte die niedersächsische Landeshauptstadt am Freitag mit. Dann sollten auch die Saunen in den städtischen Hallenbädern wieder öffnen. Ab sofort sollten städtische Kitas und Sporthallen nicht mehr von Einschränkungen betroffen sein. In den städtischen Hallenbädern war die Temperatur in den Schwimmerbecken früheren Angaben zufolge auf 25 Grad gesenkt worden, in den Nichtschwimmerbecken auf 28 Grad.