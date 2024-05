Sanierung der Kölner Bühnen dauert noch länger

Kölner Bühnen: «Nur geringe Baufortschritte» bei Sanierung

Erneut schlechte Nachrichten von der bereits jahrelang andauernden Sanierung der Kölner Bühnen: Der Fortschritt an der Baustelle fällt nach Angaben der Stadt geringer aus als geplant. Zwar sei die Fertigstellung der sogenannten Rauchschutzdruckanlagen und damit ein «Meilenstein» erreicht worden, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch. «Grundsätzlich» hätten im Januar aber «nur geringe Baufortschritte verzeichnet» werden können. Zugleich wurde bekannt gegeben, dass die Spielzeit 2024/25 an den beiden Ausweichquartieren starten werde.