Mann bekommt bei Prügelei Glas ins Gesicht - fast erblindet

Nach einer Prügelei vor einem Club in München hat ein Mann mutmaßlich irreparable Schäden am Auge davon getragen. Ein 41-Jähriger hatte in der Nacht zum Sonntag einem 30-Jährigen ein Glas ins Gesicht gestoßen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 30-Jährige wurde mit schweren Wunden im Gesicht und an den Augen ins Krankenhaus gebracht und dort operiert. Nach ersten Erkenntnissen seien die Schäden an beiden Augen nicht mehr zu beheben. Auf dem linken Auge sei er vollends erblindet und auf dem rechten teilweise.