Luftverkehr: Neue Stellen: Eurowings investiert in digitale Produkte

Die Fluggesellschaft Eurowings will kräftig in ihren Standort Köln und in digitale Dienstleistungen investieren. Dafür will die Airline in der Domstadt 150 neue Stellen schaffen, wie der «Kölner Stadt-Anzeiger» (Mittwoch) berichtete. Für die Entwicklung digitaler Produkte stelle Eurowings dieses Jahr 150 Profis ein, sagte der Geschäftsführer der Eurowings Digital, Michael Erfert, der Zeitung.