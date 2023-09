Home

Rhein-Erft-Kreis: Zehnjähriger auf Fahrrad von Lkw erfasst und schwer verletzt

Ein Zehnjähriger auf einem Fahrrad ist in Pulheim bei Köln von einem Lastwagen angefahren und schwer verletzt worden. Notärzte am Unfallort konnten Lebensgefahr nicht ausschließen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er wurde in eine Klinik gebracht. Ersten Ermittlungen zufolge war das Kind an einer Straßeneinmündung von einem Lkw erfasst worden, als dieser nach rechts abgebogen sein soll. Der genaue Unfallhergang werde noch geklärt. Dazu wurde ein Teilstück der Straße in der Innenstadt abgesperrt. Der Fahrer des Lastwagens erlitt einen Schock.

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

