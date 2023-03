Eichsfeld: Frau fügte Mann nach Beziehungsstreit Stichverletzung zu

Der Vorfall um ein Auto, das am Sonntag angeblich in eine Männergruppe in Heiligenstadt gefahren sein soll, stellt sich nach umfangreichen Ermittlungen der Polizei nun anders dar, als bisher angenommen. Wie sich herausstellte, hatte es zwischen dem 27 Jahre alten Mann und der 32 Jahre alten Frau einen Beziehungsstreit gegeben, in dessen Folge die Frau dem Mann in dem Auto eine Stichverletzung zufügte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nachdem die Frau im Anschluss mit dem Fahrzeug gegen eine Hausmauer geprallt war, verletzte ein 35-jähriger Passant sie am Kopf, weshalb sie im Krankenhaus behandelt werden musste.