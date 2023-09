Auto stößt mit Lkw zusammen: Ein Toter und drei Verletzte

Drogenkurier mit fast 14 Kilo Kokain geschnappt

Ein deutsch-niederländisches Polizeiteam hat einen mutmaßlichen Drogenkurier mit fast 14 Kilogramm Kokain gefasst. Wie die Bundespolizei in Kleve am Mittwoch mitteilte, hatte die Streife den 49-jährigen Niederländer nach seiner Einreise an der Autobahn 40 bei Straelen kontrolliert. In seinem Wagen entdeckten die Beamten unter dem Rücksitz ein eingebautes Versteck, in dem sich zwölf Pakete mit Kokain befanden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und kam in Untersuchungshaft.