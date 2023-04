Schwerer Motorradunfall in Büren: Fahrer und Kind verletzt

Möbelhauskette: Längere Wartezeiten an Ikea-Standorten wegen Warnstreiks

Warnstreiks bei der Möbelhauskette Ikea haben am Freitag an einigen Standorten in NRW zu Beeinträchtigungen geführt. Von insgesamt 1733 Beschäftigten in Köln, Dortmund, Duisburg und Essen hätten 141 die Arbeit niedergelegt, teilte das Unternehmen mit. In Köln-Butzweilerhof blieb etwa das Restaurant geschlossen, in Köln-Godorf die Kinderecke Småland. Die Gewerkschaft Verdi schätzte, dass die Zahl der Teilnehmer an dem Ausstand höher gewesen sei. Sie berichtete von längeren Wartezeiten an Kassen und im Service. In einem Firmen-Statement hieß es hierzu, es könne teilweise zu verlängerten Wartezeiten kommen.