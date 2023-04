Kleinkind fällt aus fahrendem Auto: Schwere Verletzungen

Unfall: Motorradfahrerin tödlich verunglückt

Eine 46 Jahre alte Motorradfahrerin ist von einem Auto angefahren worden und ums Leben gekommen. Die Frau fuhr am Montag mit ihrem Motorrad auf der L 149 aus Drosa kommend in Richtung Kleinpaschleben, als sie in Höhe einer Firmeneinfahrt von einem Auto erfasst wurde, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach wollte eine 24-jährige Autofahrerin vom Firmengelände auf die L 149 in Richtung Drosa abbiegen.