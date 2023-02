Feuerwehr rettet 32 Personen nach Kellerbrand in Datteln

Frankfurt am Main: Brand in Mehrfamilienhaus: Frau tot

Beim Löschen eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus in Frankfurt haben Feuerwehrleute eine tote Frau gefunden. Sie befand sich in der Erdgeschosswohnung, in der das Feuer am Sonntag ausgebrochen war, wie die Feuerwehr mitteilte. Per Notruf war den Einsatzkräften mitgeteilt worden, dass sich noch mindestens eine Person in der Brandwohnung in dem viergeschossigen Haus aufhalte.