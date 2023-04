Campingklo vor Amtsgericht löst Polizeieinsatz aus

Saale-Orla-Kreis: Paket mit weißem Pulver löst an Schule Polizeieinsatz aus

Ein Paket mit Briefen und einem unbekannten weißen Pulver hat an der Grund- und Regelschule Tanna (Saale-Orla-Kreis) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei in Saalfeld am Montag mitteilte. Das an einen Lehrer adressierte Paket ohne Absender war am Freitagvormittag vor der Schule abgestellt worden. Die Sekretärin öffnete es in Gegenwart von fünf weiteren Anwesenden. Weil diese die pulvrige Substanz nicht zuordnen konnten, riefen sie Polizei und Feuerwehr. Schüler und Lehrer wurden nach Hause geschickt.