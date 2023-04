Hamburg: Zwei Überfälle auf Hamburger Geschäfte: Täter flüchtig

Nach zwei bewaffneten Überfällen auf Geschäfte in Hamburg am Freitagabend und am Samstagmorgen ist die Polizei auf der Suche nach den Tätern und nach Zeugen der Vorfälle. Am Freitagabend überfiel ein Mann mit einem Messer bewaffnet einen Weinhandel in der Hamburger Neustadt, wie die Polizei Hamburg mitteilte. Der Mann hatte sich den Angaben zufolge eine halbe Stunde zuvor als vermeintlicher Kunde in dem Laden beraten lassen, bevor er bei seinem zweiten Besuch einen Angestellten bedrohte und Bargeld forderte. Nachdem der Täter eine niedrige dreistellige Summe Bargeld erbeutet hatte, flüchtete er zu Fuß und wurde bei der anschließend eingeleiteten Fahndung nicht gefunden. Der Mitarbeiter wurde bei dem Überfall nicht verletzt.