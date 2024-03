Seniorinnen sexuell missbraucht:Lange Haftstrafe für Pfleger

Ein 51-jähriger Altenpfleger hat vor Gericht den sexuellen Missbrauch mehrerer Seniorinnen gestanden. Jetzt ist das Urteil gesprochen worden.

Das Hagener Landgericht hat am Donnerstag einen Altenpfleger aus Ennepetal wegen sexuellen Missbrauchs mehrerer Seniorinnen zu elf Jahren und acht Monaten Haft verurteilt. Der Angeklagte hatte in dem seit Januar laufenden Prozess ein Geständnis abgelegt. Bei den Opfern handelte es sich zum Teil um demenzkranke oder bettlägerige Frauen, die in der Seniorenresidenz wohnten, in der der Angeklagte beschäftigt war. Die Taten sollen sich in der Regel während der Nachtschichten ereignet haben. Ein Kollege hatte den 51-Jährigen während einer dieser Schichten nackt im Zimmer einer Bewohnerin entdeckt. Danach waren die Ermittlungen ins Rollen gekommen.

Die Ehefrau des Angeklagten hatte in der Verhandlung von einem Brief berichtet, in dem der 51-Jährige seine Taten rechtfertige. Darin soll der Angeklagte geschrieben haben, dass es sich bei den Übergriffen nicht um Vergewaltigungen gehandelt habe. Vielmehr habe er den Seniorinnen etwas Gutes tun wollen.

Mit dem Urteil blieben die Richter unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die zwölf Jahre und sechs Monate Haft gefordert hatte. Die Verteidigung hatte im Plädoyer keinen konkreten Strafantrag gestellt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.