Hetzkommentar auf Youtube: Zehn Monate Haft auf Bewährung

Arbeitsmarkt: 16.000 Flüchtlinge aus der Ukraine in Jobs vermittelt

Ein Jahr nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine sind bereits mehrere Tausend geflüchtete Frauen und Männer in den nordrhein-westfälischen Arbeitsmarkt integriert. Viele hätten bereits Sprachkurse abgeschlossen und den erfolgreichen Einstieg geschafft, sagte die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, am Freitag in Dortmund. Nach Angaben der Arbeitsagentur hatten bis November 2022 mehr als 16 000 ukrainische Geflüchtete in NRW eine Arbeit aufgenommen, drei Viertel von ihnen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Bundesweit sind bereits 67 000 Ukrainerinnen und Ukrainer in Vollzeit berufstätig.