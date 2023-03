Verkehrskonferenz: Demonstranten zeigen rote Klimakarte

Fridays for Future: Klimaschützer demonstrieren für Verkehrswende

Mehrere Tausend Klimaschützer haben am Freitag in der Frankfurter Innenstadt für Veränderungen in der Verkehrspolitik demonstriert. Zu der Aktion hatte die Klimaschutzbewegung Fridays for Future aufgerufen. Die Veranstalter sprachen von rund 5000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die Polizei von rund 4700. Auf selbstgemalten Plakaten forderten die überwiegend jugendlichen Demonstranten Veränderungen in der Politik und mehr Einsatz gegen den Klimawandel.