Mehr als 1000 Brillen aus Optikerfiliale gestohlen

Kriminalität: Drei Einbrüche in Kapellen und Kirchen

Seit Ende Juni ist in der unterfränkischen Region Main-Rhön dreimal in Kirchen oder Kapellen eingebrochen worden. In allen drei Fällen drangen die Täter gewaltsam in die Gebäude ein und stahlen das «was möglich war», wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Unter anderem nahmen sie vergoldete Kerzenständer, Bargeld aus dem Opferstock und eine Hostienschale mit. Insgesamt richteten die Einbrecher einen Schaden von rund 2100 Euro an.