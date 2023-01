Erneut Amokdrohung an Gelsenkirchener Schule

DWD-Prognose: Neuschnee und Glätte in NRW erwartet

Zum Wochenende müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen weiter auf frostige Temperaturen und Schneeschauer einstellen. Am Freitag liegen die Höchstwerte tagsüber bei ein bis vier Grad, auf dem Kahlen Asten werden maximal minus drei Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Essen mitteilte. Von Westen her werden ab Mittag neue Schneeschauer mit Glättegefahr erwartet, die bis zum Abend über das Rheinland in Richtung Süden ziehen. Im Bergland können bis zu fünf Zentimeter Neuschnee fallen, in der Eifel sind bis zu zehn Zentimeter möglich. In der Nacht zu Samstag sinken die Temperaturen auf minus zwei bis minus sieben Grad. Der Wetterdienst warnt vor Glättegefahr durch Schnee und überfrierende Nässe.