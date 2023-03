Neuer Uniper-Chef Michael Lewis startet am 1. Juli

Soest: Motorradfahrer prallt gegen Baum und stirbt

Ein Motorradfahrer ist in Lippstadt (Kreis Soest) gegen einen Baum geprallt und an seinen Verletzungen gestorben. Der 22-Jährige sei am Freitagmorgen aus zunächst unklaren Gründen in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen und frontal gegen den Baum gestoßen, teilte die Polizei mit. Er starb demnach noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.