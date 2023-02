Finanzvorstand übernimmt dauerhaft bei Leasingfirma Grenke

Siegen-Wittgenstein: Wie ein kleines Erdbeben»: Haus nach Hangrutsch evakuiert

Ein Hangrutsch hat die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Siegen in Angst und Schrecken versetzt. In aller Eile mussten sie in der Nacht ihre Wohnungen verlassen. Die Abbruchkante war gefährlich nah.