Brandstiftung: Polizei veröffentlicht Überwachungsvideo

Paderborn: Brandstiftung: Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes

Nach einem Brand einem Wohn- und Geschäftshaus in Salzkotten im Kreis Paderborn hat die Polizei Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung in Tateinheit mit versuchtem Mord in fünf Fällen aufgenommen. Nach ersten Ermittlungen habe sich eine unbekannte Person in den frühen Morgenstunden des Ostersonntags Zugang zu einem im Erdgeschoss des Hauses gelegenen Kiosk verschafft und dort Feuer gelegt, berichteten die Staatsanwaltschaft Paderborn und die Polizei Bielefeld am Sonntag in einer gemeinsamen Mitteilung. Danach sei der Täter geflohen.