63-Jähriger tot: Fahrzeug prallt gegen Schaufenster

Verkehr: Hummel im Auto sorgt für Unfall in Bochum

Durch eine Hummel soll sich ein 59-jähriger Lieferwagenfahrer in Bochum so sehr erschreckt haben, dass er mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen ist. Der ebenfalls 59-jährige Fahrer des Pkws wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nach eigenen Angaben sei der Fahrer des Lieferwagens am Montag auf die Gegenfahrbahn gekommen, nachdem eine Hummel durch das geöffnete Fenster in sein Gesicht geflogen sei und er das Lenkrad verrissen habe. Der verletzte Autofahrer kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Lieferwagens blieb unverletzt.